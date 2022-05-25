Florya'da herkes gitti o kaldı! Yeni hoca ve 6 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda futbolcular teker teker tatile çıkarken, o isim mesaisine devam ediyor. Aslan'da seçim öncesi yeni teknik direktör arayışları devam ederken, 6 oyuncu ile de yolların ayrılma kararı alındı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sarı kırmızılılarda futbolcular teker teker tatile çıkarken, o isim mesaisine devam ediyor.



Aslan'da seçim öncesi yeni teknik direktör arayışları devam ederken, 6 oyuncu ile de yolların ayrılma kararı alındı. İşte Galatasaray'daki flaş gelişmelere dair tüm detaylar...



Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.



Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.



Bu sürede Florya'da altyapı maçlarını takip edecek İspanyol hoca, sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.



MALİYET 2.1 MİLYON EURO



Yeni seçilecek yönetim, Torrent'in tazminat sorununu da çözmek zorunda. Torrent'in 5 yardımcısı ile birlikte maliyeti 2.1 milyon Euro. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun 11 Haziran sonrası ilk mesaisi İspanyol teknik heyetin sözleşmelerini en az zararla feshetmek olacak.



BİR GÖRÜŞ - LEVENT TÜZEMEN: KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY...



İki başkan adayı da Torrent ile çalışmayacak. Henüz Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu üyelerle toplantılar yapmadıkları için projelerini bilmiyoruz. Ancak Özbek'i yakından tanıyan biri olarak güçlü projeler hazırladığını biliyorum.



Özbek'in hocası da alacağı oyuncular da belli. Eşref Bey'in de yabancı bir teknik adam getireceğini duydum. G.Saray'ın acil ödemeleri var, Dursun Özbek'in kurmayları ile birlikte ödemelerle ilgili planlama yaptığı da kulağıma geldi.



Torrent'in hâlâ Florya'da çalışmaya devam etmesi tamamen parasını kurtarmak için atılmış bir adım. İspanyol hoca sözleşmesi gereği kalan ücretini almadan gitmek istemiyor. 2 başkan adayı da 'Gelecekle ilgili bir planlama yap' demedi. Kendi kendine gelin güvey oluyor.



G.SARAY'DA TORRENT



MAÇ: 20

GALİBİYET: 7

YENİLGİ: 8

BERABERLİK: 5



BÜTÇE NEFES ALDI!



Arda Turan, Feghouli, Babel, Pulgar, Pena, Fatih Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya ile yollarını ayıran G.Saray'ın maaş bütçesinde 8.5 milyon Euro tasarruf sağlandı.



2022- 23 sezonu öncesi altyapıdaki gençler dışında sözleşmeli 26 futbolcuya sahip kulübün, yabancılarına 15.1 milyon Euro, yerlilerine 74.3 milyon TL garanti ücret yükü bulunuyor.



Futbolcuların maliyeti yıllar sonra 20 milyon Euro'ya inerken, buna teknik heyet ve personel maaşı, maç başı primler, puan bonusları, vergi ve tesis-deplasman masrafı eklenecek. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim, A Takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışacak.



DİVAN'DA SON SÖZ ADAYLARIN



Galatasaray'ın Mayıs ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi'nde 13.30'da gerçekleşecek.



11 Haziran'daki seçim öncesi başkan adaylıkları kesinlik kazanan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na üyelere konuşma yapmaları için söz verilecek. İki aday da Divan'da ekiplerini tanıtacak, projelerini anlatacak.



6 İSME 'TAKIM BULUN' TALİMATI



Bu sezonu kiralık başka kulüplerde tamamlayan Jesse Sekidika, Valentine Ozornwafor, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir yine kadroda düşünülmüyor. Diagne'ye menajeri kulüp arıyor.



TUDOR İDDİASI



G.Saray için flaş bir teknik direktör iddiası geldi. Sky Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı takımın eski hocası İgor Tudor, Hellas Verona'dan ayrılmayı düşünüyor.



G.Saray'da 2017'de görev yapan Hırvat teknik adamın ismi Bologna ile anılsa da, Tudor'un Cimbom'a geri döneceği aktarıldı. İtalyan basınında ise sportif direktör Sensibile'nin, yakın ilişkisi olan Tudor'u G.Saray'ın başına getirmek için yeni yönetimle görüşeceği öne sürüldü.