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Ali Koç ve Fenerbahçe yönetim kurulundan Bakan Nebati'ye ziyaret!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun, bakan Nureddin Nebati ile görüştüğü belirtildi.

Ekleme: 25.05.2022 - 15:07 Güncelleme: 25.05.2022 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ali Koç ve Fenerbahçe yönetim kurulundan Bakan Nebati'ye ziyaret!

Bakan Nebati, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve değerli yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

Ali Koç ve Fenerbahçe yönetim kurulundan Bakan Nebati'ye ziyaret!

63 numaralı forma verildi
Nebati'nin paylaşımında ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda Koç'un, Nebati'ye adının ve memleketi olan Şanlıurfa'nın plaka numarasının yazdığı, 63 numaralı Fenerbahçe formasını hediye ettiği görüldü.

Ali Koç ve Fenerbahçe yönetim kurulundan Bakan Nebati'ye ziyaret!
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