Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl aradan sonra en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımının her kutlama etkinliğinde hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Milan'da forma giyen ve şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar esnasında takım otobüsünde eline mikrofon alıp eski arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı. İsveçli yıldız daha önce yayınladığı "Adrenalina" isimli kitabında da Hakan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştı. İşte Ibrahimovic, Çalhanoğlu arasındaki gerilimin tüm detayları…

İtalya Ligi'nde Milan, 11 yıl aradan sonra en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşarak dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eski takımının her kutlama etkinliğinde hedef olmaya devam ediyor.



ZLATAN'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÖNDERME



Son olarak Milan'da forma giyen ve şampiyonluğun mimarlarından olan tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kutlamalar esnasında takım otobüsünde eline mikrofon alıp eski arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'na sataştı. İsveçli yıldız daha önce yayınladığı "Adrenalina" isimli kitabında da Hakan hakkında ağır ithamlarda bulunmuştı. İşte Ibrahimovic, Çalhanoğlu arasındaki gerilimin tüm detayları…



İtalya Serie A'nın son haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, Inter ile girdiği kıyasıya mücadelede kazanan taraf olmayı bildi ve şampiyonluk kupasına ismini yazdıran taraf olmayı başardı.





Ligin son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti. Şampiyonluk adaylarından konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.



11 YILLIK HASRET SONA ERDİ



Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.



ZLATAN'LA BİTEN ŞAMPİYONLUK, ZLATANLA BAŞLADI



Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti.



Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.



HAKAN ÇALHANOĞLU'LU INTER'E GALİBİYET YETMEDİ



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Inter, Milano'daki San Siro Stadı'nda Sampdoria ile karşılaştı. Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği müsabakada Inter, rakibini 49. dakikada Ivan Perisic, 55 ve 57. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.



Inter maçını kazanmasına karşın, lider Milan'ın da Sassuolo'yu 3-0 yenmesi nedeniyle ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı.



ZLATAN' YENİDEN ŞAMPİYONLUĞA



Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı.



Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırırken bu başarıdaki Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu detayları dikkat çekti.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ŞAMPİYONLUK KABUSU



Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak kupaya ulaşan taraf Inter olmuştu.



Bu sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e imza atan Çalhanoğlu, bu kez mavi siyahlı formayla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi ve kupayı Milan müzesine götürdü.



Yıldız oyuncu, eski takımı Milan'ın şampiyon olmasıyla birlikte İtalya'da bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayamayarak lanetini bozamadı.



Bu sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 12 asistlik katkı yaptı. Milli oyuncumuz, Inter'de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.



KUTLAMADA TARTIŞMAYI KÖRÜKLEDİ



Zlatan Ibrahimovic, 11 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istedi. Deneyimli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuya sataştı.



Şampiyon Milan'da taraftar, sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun her fırsatta protesto ediyor. Hemen hemen her kutlamada milli futbolcunun aleyhine tezahüratlarda bulunurken aynı zamanda ağır şekilde tepki gösteriyorlar.



Milli yıldız ayrıca sezon boyunca her Milano derbisinde ıslıklanmıştı.



ZLATAN IBRAHIMOVIC - HAKAN ÇALHANOĞLU POLEMİĞİ YENİ DEĞİL



Milan'da bir dönem birlikte oynayan Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu ikilisinin arasındaki gerginlik eskiye dayanıyor. Zamanında aralarından su sızmayan takım arkadaşlarının yakınlığı, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transfer olmasının ardından bozulmuştu.



Ibrahimovic son çıkardığı kitabı Adrenalina'da Hakan Çalhanoğlu'dan da bahsetmiş ve milli futbolcunun kendisi sayesinde sınıf atladığını öne sürmüştü. İsveçli yıldız ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun Christian Eriksen'in trajik durumundan faydalandığını iddia etmişti.



"HİÇ KONUŞMADAN CEVAP VERDİ"



Hakan Çalhanoğlu'nun söz konusu satırlar hakkında yorum yapmaması üzerine İtalyan basını "Hakan Çalhanoğlu, hiç konuşmadan Ibrahimovic'e cevap verdi" yorumunda bulunmuştu.