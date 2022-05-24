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Beyaz Gazete
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Wolfsburg’un yeni teknik direktörü Niko Kovac oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktörlük görevine Niko Kovac'ın getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:56 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki Kovac ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştıran Kovac, son olarak Fransa'da Monaco'nun teknik direktörlüğünü yaptı.

Kovac, 2013-2015 yıllarında Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Wolfsburg, 2021-2022 sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırmıştı.
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