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Beyaz Gazete
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Milan taraftarının Hakan Çalhanoğlu nefreti! Tabuta koydular!

Serie A'da şampiyon olan Milan'da taraftar, sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını tabuta koyup tepki gösterdi.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:22 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek ezeli rakibi Inter'in iki puan önünde bu sezon şampiyonluğa ulaştı. Milano temsilcisi 11 yıl sonra kupayı kaldırdı. Başarıda Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlıların şampiyonluğu, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi.

Milan taraftarının Hakan Çalhanoğlu nefreti! Tabuta koydular!

Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona Inter ulaşmıştı.

Hakan'ı tabuta koydular
Sezon başında Milan'dan Inter'e transfer olan Çalhanoğlu'na Milan taraftarı tepki gösterdi.

Milan taraftarının Hakan Çalhanoğlu nefreti! Tabuta koydular!

Taraftarlar, Çalhanoğlu'nun fotoğrafını tabuta koyarak tezahüratlar yaptı.
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