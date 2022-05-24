Kerem Aktürkoğlu'nun kaderi belli oldu! Satış olmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Bir yandan seçime odaklanan diğer yandan ise gelecek sezon çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı.Kariyeri için Avrupa'ya gitmek isteyen genç yıldızın kaderi belli oldu. Peki; Kerem Aktürkoğlu transfer olacak mı? İşte tüm detaylar...Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna 11 Haziran'daki kongrede göreve gelecek yeni yönetim karar verecek.Kriz ortamından rahatsız olan genç futbolcu, kariyeri adına Avrupa'ya gitmek istiyor.Kerem'i en çok isteyen kulüp ise Lyon... İki başkan adayının da Kerem için planı aynı.15 milyon Euro civarında teklifler değerlendirilecek ve Kerem'in satışıyla yaz transfer bütçesi çıkacak.Teklifler 10'un altında kalırsa Kerem satılmayacak. Ancak 23 yaşındaki yıldız futbolcu kalması halinde ücretinde iyileştirme bekliyor.Takımın en iyisi olduğu sezonda 7 milyon TL alan Kerem'den tüm yabancılar daha fazla kazanıyor.Yeni sezon için garanti parası 8 milyon TL olan sarı-kırmızılı oyuncu kalırsa yüzde 100'e yakın zam yapılacak ve maaş rahatsızlığı giderilecek.ÖZBEK'TEN BURUK AÇIKLAMASIFatih Terim'i Aralık 2017'de Galatasaray'a getiren isim olan eski başkan Dursun Özbek'in kulislerde yine İmparator'la çalışabileceği konuşuluyor.Ancak Özbek'in birleştiği başkan adayı Metin Öztürk'ün hoca konusunda tavrı net. Ekibiyle birlikte Özbek'in listesine dahil olan Öztürk, Galatasaray'ın başında Okan Buruk'u görmek istiyor.Okan Buruk da kendisini Galatasaray'ı çalıştırmaya hazır hissettiğini açıklamıştı.Dursun Özbek Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşmadık. Seçimden önce böyle bir şey söz konusu değil. Seçimden sonra teknik direktör konusuna bakacağız.' ifadelerini kullanmıştı.TOTEMLERİN SONU LİGDE 13'ÜNCÜ SIRA!Ligi 13. bitiren G.Saray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi. Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi. Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü.1. LİG KULÜPLERİ EREN AYDIN'IN PEŞİNE DÜŞTÜGalatasaray'ın genç oyuncuları değere bindi. Sezonu pilot takım Niğde Anadolu'da tamamlayan Eren Aydın, kısa sürede 7 gol ve 3 asiste imza atarak Spor Toto 1. Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Bandırmaspor başta olmak üzere birçok takım, 19 yaşındaki sarı-kırmızılı forveti transfer listesine aldı.