Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın istediği oyuncular da belli oldu. Sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladıktan sonra yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayacak olan Jorge Jesus, takımda görmek istediği forvet oyuncusunu belirledi.

Jorge Jesus ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Portekizli tecrübeli teknik adamın Sarı-lacivertlilere transfer etmek istediği yıldız golcü ortaya çıktı.



Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Portekizli isim Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record anlaşmayı duyurdu.



Portekizli tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin teklifini cumartesi yapılan görüşmenin ardından kabul etti.



1 YILLIK SÖZLEŞME, 7 MİLYON EURO MAAŞ!



67 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takım ile 1 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Jesus bu anlaşmadan 7 milyon Euro kazanacak.



Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla sezonu ikinci sırada bitirdi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.



Jorge Jesus da Fenerbahçe ile anlaşmak için sezonun bitmesini bekledi. Kanarya'nın Devler Ligi bileti alması Portekizli teknik direktörün kararını netleştirdi.



JESUS TAKIMI ERKEN TOPLUYOR!



Ayrıca yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak Jorge Jesus sezonu erken açacak. Tecrübeli isim takımın Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanabilmesi için haziran ayında takımın toplanmasını istedi.



Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüpten yıllık 7 milyon Euro kazanacak Jesus transfer listesini de belirledi.



FENERBAHÇE'NİN GOLCÜ HEDEFİ: SEFEROVIC



Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'de 67 yaşındaki çalıştırıcının ilk isteği Benfica'dan eski öğrencisi Haris Seferovic'in takıma kazandırılması oldu.



Record'un duyurduğu haberde Fenerbahçe, Seferovic'in bonservisini 6-7 milyon Euro'ya bitirmenin hesaplarını yapıyor.



Devler Ligi için sezonu erken açmanın planlarını yapan Kanarya İsviçreli yıldız da Benfica'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Portekiz cephesinde Benfica ise transfer için 10 milyon Euro talep ediyor.



2017 yazında Eintracht Frankfurt'tan Benfica'ya bedelsiz katılan 30 yaşındaki forvet Benfica'da 3 kupa kazanmanın yanı sıra Portekiz Ligi'nin 2018-19 sezonunda gol kralı oldu.



Tecrübeli golcü 5 sezonda 188 maçta forma giydi ve 74 gol atarken, 26 asist yaptı. Seferovic Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşaması ile Avrupa Ligi'nde 42 maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı.



BERISHA YOLCU!



Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan transfer ettiği Alman forvet Mergim Berisha'nın da takımdan ayrılabileceği yazıldı.



HEDEFTEKİ DİĞER İSİM ANDRE FRANCO!



Tecrübeli ismin Fenerbahçe'de devam etmeme olasılığı nedeniyle Jorge Jesus Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril forması giyen Andre Franco'yu transfer listesine ekledi.



FRANCO BU SEZON 11 GOL VE 4 ASİSTLE OYNADI!



24 yaşındaki Portekizli on numara oyuncusu, bu sezon Estoril formasıyla oynadığı 37 maçta 11 gol atarken 4 de asist kaydetti.