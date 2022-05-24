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Beşiktaş'a 21.6 milyon euroluk müjde!

Dokuzu yabancı 14 oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş’a, hem maddi hem de yabancı sayısında rahatlama geldi. En büyük mutluluk ise Ljajic, Douglas ve Lens gibi sorunlu isimlerin takımdan ayrılması oldu.

Ekleme: 24.05.2022 - 22:10 Güncelleme: 24.05.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş 'ın uzun süredir sırtında kambur olan ağır sözleşmeler ve yabancı oyuncu sayısı sıkıntısı sezonun sona ermesiyle birlikte ortadan kalktı. Siyah-beyazlılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken maaş yükü de an itibariyle 21 milyon 600 bin euro aşağı indi.

Özellikle kadro dışı oldukları için bu sezon hiç maça çıkmayan Ljajic, Lens ve Douglas'ın maaş maliyetleri toplam 5 milyon 850 bin euro olurken bu üç oyuncu bir dakika dahi süre almadan 100 milyon TL'lik yük oluşturdu. Ljajic bu oyuncular arasında en çok külfet veren isim oldu. Tecrübeli orta saha, hem kendisine ödenen 7 milyon 750 bin euro kiralama ve bonservis ücreti hem de sezonluk 3.2 milyon euro yıllık ücretle başı çekti.

GEDSON FERNANDES TAKIMA KATILACAK
Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren oyuncuların 9'u yabancı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kontenjan sıkıntısı da bulunmuyor. Mevcut kadroda yer alan 7 yabancı futbolcuya ek olarak, Ajdin Hasic kiralıktan dönecek ve Gedson Fernandes de 1 Temmuz'dan itibaren sözleşmeli oyuncu olarak kadroya katılacak. Böylelikle yabancı sayısı 9 olacak siyah-beyazlılar istediği transfer harekâtını yapabilecek. Sözleşmesi devam eden yabancılar şunlar: Montero, Welinton, Rosier, Josef, Alex, N'Koudou, Ghezzal, Hasic (Ümraniyespor'da kiralıktı), Gedson (1 Temmuz'da resmen Beşiktaş'ın oyuncusu.)

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