  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da vedalar peş peşe... Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor... Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Galatasaray'da sezon biter bitmez birçok oyuncu kulübe veda edecek.

Ekleme: 23.05.2022 - 11:30 Güncelleme: 23.05.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor...

Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TORRENT İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

OKAN BURUK VE NURİ ŞAHİN GÜNDEMDE

Teknik direktör listesinde Torrent'in yerine Okan Buruk ve Nuri Şahin yer alıyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN HOCA AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, "Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşmadık. Seçimden önce böyle bir şey söz konusu değil. Seçimden sonra teknik direktör konusuna bakacağız." açıklamasını yaptı.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Galatasaray'da sezon biter bitmez adeta ayrılık mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, veda etmeyi düşünen tek oyuncu değil.

Sarı-kırmızılılarda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İşte yaşananlar:

G.Saray'ın Avrupa kupalarında olmaması, futbolcuları olumsuz etkileyecek. Ayrıca seçim süreci ile camiadaki kriz ortamı da takımdaki sohbetlerin ana konusu ve olumsuz havanın kolay dağılamayacağı görüşü hakim.

Marcao kariyerini düşünerek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoperin Brezilya Milli Takımı hedefi var.

Hem Fatih Terim hem de Torrent'in ilk tercihi olmayan Mohamed de "Bensiz plan yapın" diyerek tavrını koydu. Mısırlı golcüyü Fransa'dan isteyen kulüpler var.

Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı.

Taylan ve Berkan başta olmak üzere yerli oyuncular, taraftar tepkisinden bunaldı, olası teklifleri değerlendirmeye hazır.
Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz'
Ukrayna'dan Z ve V sembolleri için flaş hamle!
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin önde gelen ismiydi! Bu sefer de dini değerlerle alay etti...
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
MİT'ten Musul'da nokta operasyon!
Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!
Almanya'da polisin ırkçı saldırısına uğrayan Türk'e bir şok da doktordan! 'Ölmediğine şükret'
Kritik kabine toplantısı bugün! Masada NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda...
ABD merkezli dergiden küstah yazı! 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın'
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim'e tek kelimelik mesaj!
Joe Biden'dan flaş Çin-Tayvan açıklaması!
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına dev operasyon! 53 kişi...
FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!
Camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı
İstanbul’da 199 kaçak göçmen daha yakalandı
İşte 10 soru-cevapla maymun çiçeğinin bilinmeyenleri...
FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
Başkan Erdoğan'dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Maymun çiçeği salgınında skaldal gerçek!

Maymun çiçeği salgınında skaldal gerçek!

3600 ek göstergede 3 ara kademe sistemi!

3600 ek göstergede 3 ara kademe sistemi!

Yeni ehliyetler için hazırlıklar başladı!

Yeni ehliyetler için hazırlıklar başladı!

Körfezde büyük tehlike! Ölümcül olabilir!

Körfezde büyük tehlike! Ölümcül olabilir!

Çelik Kanatlar İstanbul'da şov yaptı!

Çelik Kanatlar İstanbul'da şov yaptı!

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!

Irak'ta yeni virüs alarmı! Vakalar artıyor!