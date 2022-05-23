Galatasaray'da vedalar peş peşe... Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor... Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Galatasaray'da sezon biter bitmez birçok oyuncu kulübe veda edecek.

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor...



Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.



TORRENT İLE DEVAM EDİLMEYECEK



Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmüyor.



OKAN BURUK VE NURİ ŞAHİN GÜNDEMDE



Teknik direktör listesinde Torrent'in yerine Okan Buruk ve Nuri Şahin yer alıyor.



DURSUN ÖZBEK'TEN HOCA AÇIKLAMASI



Dursun Özbek, "Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşmadık. Seçimden önce böyle bir şey söz konusu değil. Seçimden sonra teknik direktör konusuna bakacağız." açıklamasını yaptı.



AYRILIKLAR PEŞ PEŞE



Galatasaray'da sezon biter bitmez adeta ayrılık mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, veda etmeyi düşünen tek oyuncu değil.



Sarı-kırmızılılarda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İşte yaşananlar:



G.Saray'ın Avrupa kupalarında olmaması, futbolcuları olumsuz etkileyecek. Ayrıca seçim süreci ile camiadaki kriz ortamı da takımdaki sohbetlerin ana konusu ve olumsuz havanın kolay dağılamayacağı görüşü hakim.



Marcao kariyerini düşünerek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoperin Brezilya Milli Takımı hedefi var.



Hem Fatih Terim hem de Torrent'in ilk tercihi olmayan Mohamed de "Bensiz plan yapın" diyerek tavrını koydu. Mısırlı golcüyü Fransa'dan isteyen kulüpler var.



Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı.



Taylan ve Berkan başta olmak üzere yerli oyuncular, taraftar tepkisinden bunaldı, olası teklifleri değerlendirmeye hazır.