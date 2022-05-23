Anlaşma tamam! Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor!

Lille'e veda eden Burak Yılmaz, Beşiktaş yolunda.Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, tecrübeli golcüyle görüşerek her konuda anlaşma sağladı.Yapılan görüşmede, Burak Yılmaz'ın para konusunu hiç gündeme getirmediği, 'Ben Beşiktaş kongre üyesiyim. Artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim, para konuşmam' dediği aktarıldı.Teknik direktör Valerien Ismael'in Burak Yılmaz'a onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.Daha önce iki kez Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, transferinin gerçekleşmesi halinde 3. kez siyah beyazlı formayı terletme şansını yakalayacak. Beşiktaş'ta 96 maça çıkan Burak Yılmaz 32 gol ve 10 asist kaydetmişti.