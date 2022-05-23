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Ali Koç Derin Futbol canlı yayınında soruları yanıtlayacak!

Ali Koç, bu akşam saat 23.00'da Derin Futbol canlı yayınında soruları yanıtlayacak ve gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Ekleme: 23.05.2022 - 14:06 Güncelleme: 23.05.2022 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'nin sevilen programı Derin Futbol'a bu akşam saat 23.00'da konuk olacak.

Sizlerden gelen ve Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Onur Yıldız'ın sorularını yanıtlayacak olan Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda da bulunacak.
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