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Ahmet Çakar yılın enlerini sıraladı! İşte yılın bidonu...

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, performans olarak Süper Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklığının Mesut Özil olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar yılın enlerini sıraladı! İşte yılın bidonu...
Ekleme: 23.05.2022 - 13:49 Güncelleme: 23.05.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren 2021-22 sezonunun enlerini seçti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in yılın en kötü oyuncusu olduğunu belirten Çakar, yıldız isimle ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Çakar'a göre yılın enleri:

Yılın kalecisi: 'Uğurcan Çakır'
Yılın savunmacısı: 'Serdar Aziz'
Yılın orta saha oyuncusu: 'Miguel Crespo'
Yılın hücum oyuncusu: 'Anthony Nwakaeme'
Yılın golcüsü: 'Cornelius'
Yılın teknik direktörü: 'Abdullah Avcı'
Yılın hayal kırıklığı hocası: 'Mustafa Denizli'
Yılın bidonu: 'Türk futbol tarihinin ismiyle cismi arasında en büyük bidon, sevgili kardeşim Mesut Özil'dir. Real Madrid, Arsenal, dünya şampiyonu Almanya'da oynadı. Mesut bidonun kralıdır.'
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