Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları...

Fransa Lig 1'in şampiyonu Paris Saint Germain, ligi 86 puanla şampiyon olarak tamamlarken yeni sezon çalışmalarına da başladı.Fransız ekibi, takımdaki oyunculardan biriyle sözleşme yenileyerek işe koyuldu.Paris Saint Germain, günlerdir manşetleri dolduran ve adı Real Madrid gibi birçok dünya deviyle anılan takımın genç yıldızı Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu ve açıklamalarda bulundu.PSG'nin açıklamasında "Bizim hikayemiz burada başladı! Burası Paris" ifadeleri yer aldı.Mbappe'nin imzasından çok sözleşme detayları gündem oldu. Sportbible'ın haberine göre; oyuncuya imza parası olarak 300 milyon euro ödendi.Mbappe, PSG'den yıllık 100 milyon euro maaş alacak. Ve bu maaştan da vergi oranları düşürülecek.Yıldız oyuncu sportif direktör seçiminde söz sahibi olacak. Oyuncu hatta teknik direktör seçiminde de yetki sahibi olacak.Ayrıca yapılacak transferlerde de PSG kulübü, yıldız oyuncuya danışacak.Diğer yandan sözleşmesi bitecek oyuncunun yeniden PSG'ye imza atması İspanyol basınında da yankı uyandırdıİspanyol Marca, Fransız yıldıza Katar ve Fransa devlet görevlileri tarafından PSG'de kalması yönünde baskı yapıldığını iddia etti.La Liga yönetimi, PSG'yi Mbappe'ye yeni sözleşmede verdiği maddi olanaklar sebebiyle UEFA'ya şikayet etti. Yapılan açıklamada "Geçen sezon 220 milyon eurodan fazla zararda olan, sponsorluk gelirleri sayesinde kar açıklasa da son yıllarda 700 milyon euroyu aşan zararı bulunan PSG bu anlaşmayı nasıl yapmıştır? Avrupa futbol ekosistemini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak için PSG'yi UEFA'ya ve gerekli mali kurumlara şikayet etmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.