Galatasaray’ın adayları belli oldu!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, sezonun son haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla birlikte 2021-2022 sezonunu tamamladı. Sarı-kırmızılı camiada gözler başkanlık seçimine çevrilirken seçilecek başkanın da teknik direktör adayları merak ediliyor. Burak Elmas'ın getirdiği Domenec Torrent'in görevde kalmayacağı bilinirken, Dursun Özbek'in iki hoca adayı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de unutmak isteyeceği bir sezonu geride bırakan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.



Bu sezona Fatih Terim ile başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı.



Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından göreve Domenec Torrent de Galatasaray'ı düzlüğe çıkaramadı.



Ligin ikinci yarısında alt sıralar ve orta sıralar arasında gidip gelen sarı-kırmızılı takım, sezonu 12. sırada tamamladı.



Ligin son haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.



Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent ile başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun devam etmeyeceği biliniyor.



İspanyol teknik direktör, Antalyaspor maçının ardından geleceğe dair umutu konuşsa da başkan adayları, Torrent'e sıcak bakmıyor.



Taraftarlarla da yıldızı barışmayan Torrent'in Galatasaray'daki son maçına çıktığı tahmin ediliyor.



Seçim öncesi başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime giren Dursun Özbek, Galatasaray'daki teknik direktör adaylarını belirledi.



Özbek'in, kesin olarak Fatih Terim'in ardından gelen Domenec Torrent'le yola devam etmeyeceği biliniyor.



Daha önce de Fatih Terim ile çalışan ve başarılı olan Dursun Özbek'in tekrar Fatih Terim ile görüşeceği iddia edilmişti.



Ancak Fanatik Gazetesi, Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Fatih Terim olmadığını yazdı.



Aslan'ın başkan adayı, son olarak Başakşehir'de görev yapan ve takımı Süper Lig 'de şampiyon yapan Okan Buruk ile birlikte Antalyaspor'da sezon ortasında oyunculuktan hocalığa geçiş yapan Nuri Şahin'i düşünüyor.



Seçilmesi durumunda Özbek, iki isimle de hemen temasa geçecek.



Görüşmelerde, Sportif Direktör koltuğuna oturması beklenen Cenk Ergün'ün de aktif rol alması bekleniyor.



Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlıyor.