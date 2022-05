Galatasaray'dan ayrıldı, dünya devine imza atıyor! Muslera, Luis Suarez'i açıkladı

11 Haziran'da başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu teknik direktörünü belirledi. Mostafa Mohamed konusunda ise belirsizlik yaşanıyor. Bu arada Galatasaray'dan ayrılan ünlü isim ise dünya devine imza atmaya hazırlanıyor. Fernando Muslera'dan Fenerbahçe-Luis Suarez açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. Listelerini sunan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu olağanüstü genel kurulda Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.





Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise teknik direktörün kim olacağı... Domenec Torrent aldığı sonuçlarla tepki çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Her ne kadar devam etmek istese de İspanyol çalıştırıcıyla yollar ayrılacak.



Sarı-kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Torrent'in tazminatını ödeyerek veda edecek. Alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu yerli teknik adam üzerinde duruyor. Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.



FLORYA'YI YAKINDAN TANIYOR



İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk... Son olarak Başakşehir'de görev yapan ve şampiyonluğa imza atan genç teknik adam ayrıca Galatasaray camiasını ve Florya'yı çok yakından bilen bir isim.





47 yaşındaki hocanın da Galatasaray'da görev yapmak istediği ifade ediliyor. Başka kulüplerden de teklif alan Buruk, sarı-kırmızılardaki seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Yeni başkanın belli olmasının ardından taraflar arasında görüşmeler başlayacak. (Fotomaç)



MOSTAFA MOHAMED BELİRSİZLİĞİ



Galatasaray camiası yeni seçilecek yönetimi beklerken, Mostafa Mohamed de kongreye kilitlendi.



Mısır ekibi Zamalek'ten kiralanan yıldız için satın alma opsiyonunun kullanılacağı açıklanmıştı. Ancak ertelenen seçimler nedeniyle bu durum belirsizliğe girdi.



Galatasaray'ın oyuncunun, bonservisini alabilmek için 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar yatırması gerekiyor.



LUIS CAMPOS PSG YOLCUSU



Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın "danışman olarak" görev verdiği Luis Campos, Fransa Lique 1 takımlarından Paris Saint Germain'de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.



Kylian Mbappe ile birlikte Real Madrid'e gitmesi beklenen Campos, Mbappe'nin Paris Saint Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmasının ardından kararını değiştirdi ve rotasını yeniden Fransa'ya kırdı.



Paris Saint Germain'de Leonardo'dan koltuğu devralmaya hazırlanan Campos, önümüzdeki hafta çarşamba günü PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirecek.



MBAPPE SÜRECİNDE DİREKT ETKİLİ OLDU



PSG'de sportif direktör olması beklenen Campos'un bu sürecinde Mbappe'nin direkt olarak etkili olduğu ve kulüp yönetimiyle de yeni sözleşme görüşmelerinde bu doğrultuda fikirler verdiği belirtildi



Monaco'yu ikinci ligden alıp inşa eden ve 2018 yazında Lille'e geçen sportif direktör Luis Campos, Kylian Mbappe'yi keşfeden isim olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.



Campos hakkında her zaman olumlu sözler kullanan Mbappe, "Campos bir futbol dahisi ve bugünlerimde katkısı çok büyük" ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)



FERNANDO MUSLERA'DAN LUIS SUAREZ AÇIKLAMASI



Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılı takımın gündemi, emeklilik planı ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen vatandaşı Luis Suarez ile ilgili Beyaz TV'ye önemli açıklamalar yaptı.



Başarılı eldiven, "Fatih Terim 2011'de beni buraya getiren kişi. Benim için çok önemli bir figür. Saha içi ve dışında çok iyi ilişkim var kendisiyle. Domenec Torrent'le de çok iyi ilişkilerim var, çok değerli bir hoca kendisi. Futbolda bu tür değişiklikler olabiliyor. Şimdi seçim var Başkanımız değişecek bakalım neler olacak. Kimse hocaların değişmesini istemiyor. Her hocanın gidişi bizi üzüyor. Yeni hocamızla son zamanlarda iyiye doğru gittiğimizi gördüm. 'Şampiyon olabilir miyiz?' diye bir şey yok çünkü 22 kez şampiyon olmuş bir takım olarak bunu zaten yapmamız gerekiyor.



"EMEKLİ OLMA PLANIM YOK"



Henüz planlarım emeklilik yönünde değil. 2024'e kadar sözleşmem var, daha Dünya Kupası oynayacağım. Burası benim ikinci ülkem. Burada devam etmek isterim kariyerime tabii ki ama şu anda bu gibi konuları düşünmek istemiyorum. Derbileri Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin sahalarında oynamak ekstra motivasyon oluyor. Ben oralarda oynamayı seviyorum. Beni zorlayan oyuncu önceden farklı takımdaydı, sonradan da bize geldi ve sorun çözüldü. Burak Yılmaz diyebilirim.



"LUIS SUAREZ ARARSA GALATASARAY'A GELMESİNİ SÖYLERİM"



Fenerbahçe derbilerine çıkmadan önce yaptığım ilginç bir şey yok. Ekstra motivasyon oluyor tabii ki. Tarih boyunca oynanan bir mücadele ve çok önemli. Bazen midemde bir şişme oluyor maçı beklerken. Bu kendimle ilgili bir şey. Luis Suarez'le Fenerbahçe'yle ilgili konuşmadım, bana öyle bir şey söylemedi. Eğer sorarsa tabii ki önce Galatasaray'a gelmesini söylerim. Luis Suarez gibi isimler istisnai isimler. Türkiye gelişen bir lig, Türkiye'ye ayak uydurabileceğini ve başarabileceğini düşünüyorum.