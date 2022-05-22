Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. 5-0'lık skorla sahadan ayrılan sarı-lacivertli ekip, aldığı bu sonuçla sezonu 73 puanla 2. sırada tamaladı.Diğer yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamaya hak kazandı.Fenerbahçe aldığı puanların karşılığı alacağı ödülün yanı sıra ekstradan 28.5 milyon TL kazanacak.Ligde galibiyet başına 2,97 milyon, beraberlikte ise 1.4 milyon lira alan takımlar ikincilik halinde kasalarına ekstradan 28.5 milyon TL koyuyor (Şampiyon 35.6 milyon TL alacak).Fenerbahçe, ikinci eleme turunda elense bile 350 bin Euro (5.4 milyon TL) alacak, eğer tur atlarsa bu rakam minimum 8.5 milyon TL olacak. Temsilcimizin ikinci ön elemede seri başı olup olmama durumumu hangi takımımızın bu kontenjanı kullanacağına bağlı.Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin geçen sezonu UEFA ülkeler sıralamasında 13'üncü sırada bitirmesinden dolayı Şampiyonlar Ligi’ne 2. Eleme turundan itibaren katılacak. Yani ekibimizin gruplara kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor.Fenerbahçe, Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu turdaki rakip 15 Temmuz’da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz’da, rövanş ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.Sarı-Lacivertliler’in iki muhtemel rakibi var. Biri, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ancak Rusya’nın ülkeyi işgali nedeniyle Ukrayna ekiplerinin Avrupa’da mücadele edip etmeyecekleri, edeceklerse maçlarını nerede oynayacakları belirsiz.Diğer rakip ise Danimarka 2.’si olacak. Sarı-Lacivertliler’in diğer muhtemel rakibi Midtjylland olacak. Fenerbahçeli Max Meyer’in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi önemli isimler bulunuyor.Rangers'ın Avrupa Ligi'nde finale çıkması bütün dengeleri değiştirmişti. İskoçya'da ligi ikinci sırada bitiren Rangers, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. İskoç takımı Avrupa Ligi'ni kazanmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaktı. Bu sebeple Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile birlikte hem turnuvaya ikinci tur yerine üçüncü turdan katılacaktı.Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek.Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.Her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe, Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlayacak. Bu takvime göre Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak takım, sezonu Haziran'ın ilk haftalarında açacak.