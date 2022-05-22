Burak Yılmaz Lille'e veda etti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için son maçına Rennes karşısında çıkan Burak Yılmaz, Fransız ekibine veda etti.

Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşma öncesinde takımdan ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz, 81. dakikada oyundan alındı.



Taraftar ayakta alkışladı

Milli futbolcumuzun oyuncu değişikliği için tabelada numarası yandığı anda ise tribünde tüm taraftarlar ayağa kalkarak alkış tufanı koparttı.



Oyundan çıktıktan sonra teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e sarılan tecrübeli futbolcu kısa bir konuşmanın ardından yedek kulübesine doğru yöneldi.



Lille ile 2 kupa kazandı

2020-2021 sezonunun başında Fransız ekibine 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü, sözleşmesi sona erdiği için Lille ile yollarını ayırdı.



Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asistlik performansla oynadı. Golcü futbolcu Fransız ekibiyle 1 Fransa Lig Şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.