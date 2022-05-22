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Bulgaristan Ligi'nde şikeli maç! Başkan sahaya girdi sonra kulübü kapattı...

Bulgaristan'da kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo evinde oynadığı Lokomotiv Sofia maçında ilk yarıda penaltı atışından yararlanamadı. Tsarsko ekibi son dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Kulüp başkanı penaltıyı başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi. Kaptan penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko Külübü maçın ardından küme düşerken, Lokomotiv Sofia ise ligde kaldı.

Ekleme: 22.05.2022 - 18:41 Güncelleme: 22.05.2022 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan 1. Futbol Ligi'ndeki Tsarsko Selo-Lokomotiv Sofia maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Küme düşmeyi yakından ilgilendiren mücadelede önce Tsarsko Selo kalecisi "hatalı" bir gol yedi. Daha sonra ise Tsarsko Selo ekibi kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Maç 1-1 devam ederken Tsarsko Selo ekibi, Lokomotiv Sofia karşısında son dakikada yine penaltı kazandı.

Galibiyeti durumunda rakibinin küme düşme ihtimali bulunan Tsarsko Selo'da Başkan Stoyne Manolov, penaltıyı Yaffa Yusupha yerine başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi.

Kaptan Martin Kavdanski penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko maçın ardından küme düştü. Rakibi Lokomotiv ise kümede kaldı.

Kulüp başkanı Stoyne Manolov ve takım kaptanı Martin Kavdanski başta olmak üzere bazı futbolcular hakkında yüklü miktarda para aldıkları iddia edildi.

Tsarsko Selo'nun sahibi ve başkanı Stoyne Manolov maçın ardından yaptığı açıklamada kulübün profesyonel faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.
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