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Beyaz Gazete
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Beşiktaş'ta seçim tarihi ertelendi!

Beşiktaş'ta 22 Mayıs 2022 tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimi 29 Mayıs 2022 tarihine ertelendi. Kulüp yönetiminden resmi açıklama yapıldı.

Ekleme: 22.05.2022 - 12:20 Güncelleme: 22.05.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'i 59 puanla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Diğer yandan siyah-beyazlı ekibin gündeminde olağan seçimli genel kurul da önemli bir yer alıyor.

Beşiktaş yönetiminin son yaptığı paylaşımda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 29 Mayıs tarihine ertelendiği açıklandı.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs Pazar Günü yapılacak.

Kulüp hesabından 'Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü aynı yer ve saate aynı gündemle ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,' paylaşımı yapıldı.

Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen aday
Seçim kimin kazanacağı heyecanla beklenirken başkanlık yarışı için iki aday üyelerden oy toplamaya çalışacak. Seçim için Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen kozlarını paylaşacak.
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