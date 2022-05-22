Başakşehir Avrupa biletini kaptı!

Şampiyon Trabzonspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, Başakşehir deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Başakşehir bu skorla Avrupa vizesi aldı. .

Şampiyon Trabzonspor Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gedi.



Başakşehir kendi evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve bu skorla Avrupa vizesi aldı.



İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR VE SKOR



Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)



Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.



11. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada, altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0.





42. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Trezeguet'in uzun pasıyla Trabzonspor savunmasının arkasında topla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0



Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 önde bitirdi.



2. YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR



59' GOL! Nwakaeme, farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Visca, topu sağ kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında Nwakaeme'nin kafa vuruşuyla top ağlara gitti.



61' Başakşehir'de Okaka sarı kart gördü.



78' Yusuf'a faul yapan Serdar sarı kart gördü.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Trezeguet, Okaka



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Siopis, Berat Özdemir, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius



Goller: Dk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)



.