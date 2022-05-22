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Atletico Madrid, Arda Turan'a teklif yaptı!

Futbolculuk kariyerini sonlandırmayı düşünen Arda Turan'a eski kulübü Atletico Madrid, alt yapıda çalışma teklifinde bulundu.

Ekleme: 22.05.2022 - 17:01 Güncelleme: 22.05.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Sarı-kırmızılılarda ikinci Arda Turan dönemi de sezon sonu itibarıyla sona erdi. Futbolculuğu bırakmayı planlayan milli oyuncu kariyerine antrenör olarak devam etmek istiyor.

Bu doğrultuda Turan'a eski takımı Atletico Madrid, yeni bir teklif yaparak kendisini teknik ekipte görmek istiyor.

Altyapıda görev teklif edildi
Diego Simeone ile çok iyi anlaşan ve hala sık sık görüşen Arda'ya altyapıda görev teklif edildi.

35 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yeniden Madrid'e dönüp teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.

Bu sezon 12 maçta 1 gol attı
Arda Turan 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 2020-2021 sezonunun başında geri dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 12 maçta forma giyip 1 asist yaptı.
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