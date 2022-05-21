Kerem Aktürkoğlu'dan kafa karıştıran paylaşım! 'Her şey için teşekkürler...'

Galatasaray'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulunurken Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Kerem'in bu paylaşımı, ayrılık sinyali olarak algılandı.

Galatasaray'ın bu sezon yükselen yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulunurken Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, takımdan ayrılıyor mu? sorusunu akıllara getirdi.



İşte Kerem Aktürkoğlu'nu paylaşımı...



"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı."



"Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler."



Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 51 maçta 13 gol atarken 12 de asist kaydetti.



