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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 5-0 üstünlükle yendi!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son hafta maçları oynanıyor. 38. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 21.05.2022 - 22:41 Güncelleme: 21.05.2022 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son hafta maçları oynanıyor. 38. haftada Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia (2) kaydetti.

Bu sonuçla Kanarya, ligi 73 puanla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine gitmeyi garantiledi. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan topladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda İrfan Can Kahveci arka direğe doğru ortasını yaptı. O bölgeye koşu yapan Novak'ın kafayla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından altıpasa doğru gönderdiği topa son anda kaleci Abdulsamed Damlu müdahale ederek Serdar Dursun'un vurmasını engelledi.

20. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci, altıpasa doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun'un sol köşeye doğru yaptığı etkili kafa vuruşunda Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

31. dakika Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci topu çıkardı. Genç file bekçisinden dönen topa altıpasta Novak'ın gelişine şutunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta son çizgiye inen Rossi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun, sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

40. dakikada Zajc'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın plase vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu çıkardı.

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Haqi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, top yan direkten döndü.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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