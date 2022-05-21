Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Mesut için olay karar!

Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, kadroda kalacak ve gidecek isimleri de belirliyor.

Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, kadroda kalacak ve gidecek isimleri de belirliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ismin ayrılığı gündemde. Fenerbahçe'de ayrıca kadro dışı olan Mesut Özil'le ilgili Jorge Jesus'un flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...



Pelkas'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Yunan futbolcunun yerine Mohamed Magdy Afsha için Al-Ahly'ye resmi teklifini iletti.



Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmeyen Afsha'nın kulübünden kopma noktasına geldiği belirtildi.



SAĞ BEK İNGİLTERE'DEN!



Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, sağ bek için gündeme Cyrus Christie geldi.



Fulham ile olan sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitecek olan İrlandalı sağ bek için Fenerbahçe görüşmelere başlayacak. (Fotomaç)



JESUS'TAN MESUT ÖZİL KARARI



Jorge Jesus'un Ali Koç'la yaptığı son görüşmede göreve gelmesi durumunda yeni sezon hazırlıklarına kulüple sözleşmesi bulunan tüm futbolcuların katılmasını istediği öğrenildi.



Mesut Özil'in sezon öncesi kampa katılacağı ve buradaki performansına göre karar verileceği ifade edildi.