Beşiktaş, kendi evinde Konyaspor'la berabere kaldı!

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde ligin formda takımı Konyaspor'u ağırladı. Bu sezon son kez taraftarının önüne çıkan Kartal, zorlu rakibi Konyaspor karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Konyaspor'un golünü Rahmanovic atarken, Beşiktaş'ın golünü Kenan Karaman kaydetti.

Süper Lig'de son hafta heyecanı... Sezonun son maçını evinde oynayan olan Beşiktaş, ligin formda takımı Konyaspor'u ağırladı. Zorlu maçta Konyaspor ilk yarıyı Rahmanovic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.



KENAN KARAMAN'IN SON DAKİKA GOLÜ



İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş net pozisyonları değerlendiremedi. 90+1. kornerden gelen topu kafa vuruşuyla gole çeviren Kenan Karaman maçın skorunu da belirledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-1 Konyaspor



GOLLER

42' Rahmanovic

90+1 Kenan Karaman



MAÇTAN DAKİKALAR



24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



GOL! 42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



57. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında Ahmed Hassan meşin yuvarlağa altı pas önünde kafayla vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.



66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.



83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.



90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



BEŞİKTAŞ'TA ROSİER VE SOUZA, KONYASPOR'DA İSE ABDÜLKERİM YOK



Beşiktaş'ta Josef De Souza ve Rosier kırmızı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise Abdülkerim Bardakcı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.



MAÇTAN NOTLAR



GÜVEN YALÇIN'A DALYA ÖDÜLÜ



Fenerbahçe ile oynanan 36. hafta maçında 100. kez Beşiktaş formasını giyen Güven Yalçın, Konyaspor maçı öncesi hatıra plaketini aldı.



Siyah-beyazlıların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a ısınma öncesinde "Beşiktaş Forması ile 100. Maç Şeref Plaketi"ni Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı verdi.



- ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konyasporlu oyuncu Abdülkerim Bardakcı, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.



- OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKARTLI VEDA



Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.



Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.



- PJANİC SON MAÇINDA YEDEK SOYUNDU



Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.



Pjanic'in yanı sıra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi de karşılaşmanın yedek oyuncuları arasında yer aldı.





