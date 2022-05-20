  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Jorge Jesus'un açıklanacağı tarih belli oldu!

Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu.

Ekleme: 20.05.2022 - 10:17 Güncelleme: 20.05.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu. Ayrıca dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında Ali Koç ve İsmail Kartal'ın görüntüsü de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Kulübü, 2 aydır pazarlık halinde olduğu ünlü teknik adam Jorge Jesus ile prensipte anlaştı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelecek olan başarılı teknik adam, yapacağı görüşmelerin ardından imzayı atacak.

Jorge Jesus ve ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.

Görüşmelerde en çok mukavelenin süresi gündeme geliyordu.

1 yıllık kontrat isteyen Jesus, 1+1 yıllık anlaşmaya razı geldi. İstanbul'daki tur sonrası taraflar imzaları atacak.

Jorge Jesus, Kanarya'nın başına geçince ayrıldığı Benfica'dan artık ücret alamayacak.

Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde, mutlu sonun Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklanması bekleniyor.

Görev aldığı 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışı gerçekleştiren Jesus, 621.5 milyon Euro'nun kulüplerin kasasına girmesini sağladı.

En pahalı oyuncu satışı ise Benfica'dan 68 milyon Euro'ya Manchester City'ye giden Ruben Dias oldu.

MAÇA DAMGA VURAN FOTOĞRAF

Bu arada Fenerbahçe U19 takımının Galatasaray ile oynadığı ve yenildiği maçı başkan Ali Koç ile birlikte izleyen İsmail Kartal'ın kulüpteki durumu Yeni Malatyaspor maçının ardından belli olacak.

Başkan Ali Koç'un kalmasını istediği Kartal, daha önce ikinci adam olmayacağını ifade etmişti.

Maçta Ali Koç ile sohbet eden Kartal'ın Samandıra'da görevine başka bir pozisyonda devam etmesi bekleniyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok.

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı: Genel atamalar belli oldu!

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

Eşyalı ev kiralayanlar sakın bunu yapmayın! Yargıtay'dan karar çıktı: Hapis cezası var.

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

TikTok videosu sonu oldu: 19 yaşındaki İshak Aşkan’ın feci ölümü!

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı