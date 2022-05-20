Jorge Jesus'un açıklanacağı tarih belli oldu!

Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu.

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam ve yardımcılarının maliyeti dudak uçuklatırken, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklayacağı tarih de belli oldu. Ayrıca dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında Ali Koç ve İsmail Kartal'ın görüntüsü de dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...



Fenerbahçe Kulübü, 2 aydır pazarlık halinde olduğu ünlü teknik adam Jorge Jesus ile prensipte anlaştı.



Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelecek olan başarılı teknik adam, yapacağı görüşmelerin ardından imzayı atacak.



Jorge Jesus ve ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.



Görüşmelerde en çok mukavelenin süresi gündeme geliyordu.



1 yıllık kontrat isteyen Jesus, 1+1 yıllık anlaşmaya razı geldi. İstanbul'daki tur sonrası taraflar imzaları atacak.



Jorge Jesus, Kanarya'nın başına geçince ayrıldığı Benfica'dan artık ücret alamayacak.



Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde, mutlu sonun Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklanması bekleniyor.



Görev aldığı 5 kulüpte (Benfica, Sporting, Flamengo, Al-Hilal) 101 oyuncu satışı gerçekleştiren Jesus, 621.5 milyon Euro'nun kulüplerin kasasına girmesini sağladı.



En pahalı oyuncu satışı ise Benfica'dan 68 milyon Euro'ya Manchester City'ye giden Ruben Dias oldu.



MAÇA DAMGA VURAN FOTOĞRAF



Bu arada Fenerbahçe U19 takımının Galatasaray ile oynadığı ve yenildiği maçı başkan Ali Koç ile birlikte izleyen İsmail Kartal'ın kulüpteki durumu Yeni Malatyaspor maçının ardından belli olacak.



Başkan Ali Koç'un kalmasını istediği Kartal, daha önce ikinci adam olmayacağını ifade etmişti.



Maçta Ali Koç ile sohbet eden Kartal'ın Samandıra'da görevine başka bir pozisyonda devam etmesi bekleniyor.



İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.