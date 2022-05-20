Galatasaray'da çıldırtan sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu!

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi.

11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaraylıları çıldırtacak sözler geldi. Bu arada yönetim Kerem Aktürkoğlu'na gelecek transfer tekliflerini beklerken, bir Avrupa devi sürpriz bir oyuncuya kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...



Galatasaray'ın Ukrayna'daki savaş mağdurları için Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında da süre alan Hamza Yiğit Akman, stil olarak dünya yıldızına benzetildi. Galatasaray akademisinde görev alan çalıştırıcıların 17 yaşındaki oyuncuyu Luka Modric'e benzettiği öğrenildi.



Galatasaray efsanesi Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişti. 17 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Hamza Yiğit Akman'ın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.



HAMZA AKMAN'A AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR



U19 Gelişim Ligi'nde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların değişilmez isimleri arasında yer alan Hamza Yiğit Akman bu sezon 27 müsabakada forma giydi. 17 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 2004 doğumlu futbolcu takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.



Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçta da beğeni kazanan Hamza Yiğit Akman'ın sezon başında A takım ile birlikte yurt dışı kampına götürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Hamza Yiğit Akman için Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi. (Milliyet)



SAMUEL UMTITI SÜRPRİZİ



İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiği ve Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.



Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı.



Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik yarattığı ifade ediliyor. Bir dönem hem Barcelona hem de Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Samuel Umtiti'nin piyasa değeri 2018 yılında 70 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Ancak 2018 yılından sonra önemli bir düşüş yaşamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 maçta forma giyebildi. (Takvim)



MOTURAN İÇİN ŞOK SÖZLER: BEDAVA VERİRLERSE ALIRIZ



Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan için Rumen ekibi Steaua Bükreş'le 4 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışmıştı.



Fatih Terim döneminde, Alexandru Cicaldau ile birlikte sarı-kırmızılıların orta sahasının vazgeçilmezi haline gelen Olimpiu Morutan, Domenec Torrent'in göreve gelmesi sonrası yedek kulübesine hapsoldu.



Bu sezon toplamda 34 maçta oynayan 23 yaşındaki futbolcu, fileleri 3 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.



"BEDAVAYA VERİRLERSE OLUR"



Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Olimpiu Morutan için Rumen kulübünden açıklama geldi.



Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, "Morutan, Galatasaray'a gittikten sonra birçok sorunla karşılaştım. Ödemelerde hep sorun yaşadık ve gecikmeler oldu. Morutan'ı geri vermek istiyorlarsa alabiliriz.



Ancak bu sadece kiralık ya da bedava verirlerse olur. Morutan transferinden dolayı oluşan borçlardan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. (Sporx)



KEREM BEKLENİRKEN YUNUS AKGÜN'E TEKLİF GELDİ



Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.



Sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve Süper Lig'e damgasını vuran Yunus Akgün için İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden Lazio resmen düğmeye bastı.



SEÇİM BEKLENİYOR



Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı.



Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.



Sportif direktör Igli Tare'nin genç yıldızla ilgili çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.