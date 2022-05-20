Cenk Tosun sezonluk 3 milyon Euro istedi!

Çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet için Sörloth ve Bas Dost ile ilgilenen Siyah-beyazlılar eski golcüsü Cenk Tosun'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Öte yandan transfer listesinde bulunan Tokmac Chol Nguen'in paylaşımı da heyecan yarattı.

Yeni sezonda 13 isimle yollarını ayırıp 6-7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta öncelik hücum hattına verilmişti. Beklentilerin uzağında kalan Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini uzatmamaya karar veren Siyah-Beyazlılar yıllık 1.7 milyon Euro'luk öneriyi kabul etmeyen Larin'le de yolları ayırma kararı almıştı. Hücum hattı için Sörloth ve Bas Dost transferlerine odaklanan Beşiktaş'ta eski oyuncularından Cenk Tosun ismi de gündemdeydi.



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün basın toplantısında yıldız oyuncu için, "Bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var" demişti. Cenk'in Siyah-Beyazlılar'dan sezonluk 3 milyon Euro istediği öğrenildi.