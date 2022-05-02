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Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da taraftarlar kutlamalara devam ediyor. New York'taki ünlü Times Square'de horon tepen Trabzonspor taraftarı, Hollanda'nın Utrecht kentinde ise polisleri zafer kutlamalarına ortak edip birlikte tezahürat yaptı. Avrupa basını Trabzonspor'un şampiyonluğunu manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'daki Trabzonsporlu taraftarların ve basında yer alan manşetler...

Ekleme: 2.05.2022 - 12:02 Güncelleme: 2.05.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un tarihi zaferi sonrasında sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki bordomavili taraftarlar sokaklara döküldü. Karadeniz ekibine gönül verenlerin yanı sıra diğer takım taraftarlarının da yurt dışındaki kutlamalara katılması dikkat çekti.

HOLLANDA'DA MEYDANLAR DOLDU TAŞTI

Hollanda'nın Utrecht kentindeki sevinç gösterilerine müdahale etmek için gelen polisler de taraftarlarla birlikte kutlama yaparken, üçlü çektirip Trabzonspor'un zaferini tebrik etti.

Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere neredeyse tüm şehirde kortejler yapılırken, caddeleri bordo-mavili bayraklar süsledi. New York'ta yaşayan Trabzonsporluların adresi ise Times Square oldu.

Burada toplanan taraftarlar horon tepip tezahüratlar yaptı. Belçika'da Brüksel, İspanya'da Madrid, Avusturya'da Viyana, Fransa'da Paris ve İngiltere'de de Londra kutlamaların merkezi oldu.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu New York'un ünlü Times Meydanı'nda horon teperek kutladı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında Bordo Mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.

KICKER: "12 YIL SONRA BİR İLK"

Almanya'dan Kicker, türkiye'de 12 yıl sonra bir İstanbul takımının şampiyon olamadığına vurgu yaptı. Haberde "2010'dan beri zirve ilk kez İstanbul kulübü yok. Trabzonspor, Türkiye şampiyonu" başlığını kullandı. Haberin detayında ise "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.

MARCA: "TRABZONSPOR TARİH YAZDI VE SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLDU"

İspanyol Marca da Trabzonspor'un şampiyonluğuna geniş yer ayırdı. Marca: "Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiynluğunu ilan etti. Bordo Mavililer, İstanbul'un hakimiyetini kırdı"

MUNDO DEPORTIVO: "TRABZONSPOR 38 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU"

İspanyol Mundo Deportivo, Trabzonspor'un 38 yıl sonra mutlu sona ulaştığını okuyucularına böyle aktardı: "Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu ilan edildi. 1983-84'ten beri Trabzonspor şampiyonluğu kazanamadı. Bu, tarihinin yedinci lig kupası ama Kupa ve Süper Kupa'yı eklerseniz, ülkedeki yirmi beşinci kupa sevinci."

EN ÇOK PUAN FARKI ATAN TAKIM TRABZONSPOR

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor ise oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40'lık puan ortalaması elde etti.

En yakın takipçisi Konyaspor ise 48 puanda yer aldı. Bordo-mavililer bu tabloyla birlikte en yakın takipçisine en çok puan farkı atan takım konumunda da yer aldı.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor, 2.26'lık puan ortalaması elde eden Bayern Münih'i, 2.25 puan ortalaması elde eden Real Madrid'i, 2.23'lük puan ortalaması elde eden Union Saint-Gilloise ve 2.22'lık puan ortalaması elde eden Milan'ı geride bıraktı.

De Telegraaf: "Trabzonspor, Stefano Denswil ile 38 yıl sonra şampiyon"

CALCIOMERCATO: "HAMSIK VE GERVINHO, TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI"

L'EQUIPE: TRABZONSPOR, TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİNE GERİ DÖNÜYOR
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Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
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