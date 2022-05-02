Trabzonspor haberleri: UEFA’dan müjdeli haber geldi! Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu…

Trabzonspor haberleri… Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, büyük bir coşkuyla yıllar sonra gelen zaferi kutluyor. Bordo-mavili ekipte şampiyonluk coşkusu dışında Şampiyonlar Ligi'ndeki durum da büyük bir merakla takip ediliyor. Akşam saatlerinde UEFA'nın Rus kulüpleriyle ilgili açıkladığı men kararının ardından Trabzonspor'un da Devler Ligi yolu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti



Bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.



Bordo-mavili ekibin şampiyonluğu tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu da merakla takip edilmeye başlandı.



FIRTINA'NIN KASASI DOLDU



Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp Şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak.



Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig'de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.



UEFA RUS KULÜPLERİNİ MEN ETTİ



UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.



Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA’dan müjdeli haber geldi! Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu…

UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.



Bunun üzerine Trabzonspor'un da Avrupa'daki yolu belli olmaya başladı.



Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.



Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan bordo-mavili ekip, 1 Ağustos'ta çekilecek kura ile rakibini tanıyacak.



Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.



Ligi ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna, Danimarka ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.



Devler Ligi'nde 2. eleme turu kurası 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılması halinde iki yerine tek ön eleme oynayacak.



TRABZONSPOR, TÜRKİYE KUPASI'NI DA ALIRSA...



Şampiyon Trabzonspor, eğer kupayı da müzesine götürürse, ligi 3. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek.



4. ve 5. sıradaki takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan gidecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası 1 Ağustos'ta, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kurası ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.