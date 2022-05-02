  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzonspor haberleri: UEFA’dan müjdeli haber geldi! Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu…

Trabzonspor haberleri… Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, büyük bir coşkuyla yıllar sonra gelen zaferi kutluyor. Bordo-mavili ekipte şampiyonluk coşkusu dışında Şampiyonlar Ligi'ndeki durum da büyük bir merakla takip ediliyor. Akşam saatlerinde UEFA'nın Rus kulüpleriyle ilgili açıkladığı men kararının ardından Trabzonspor'un da Devler Ligi yolu belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 2.05.2022 - 22:53 Güncelleme: 2.05.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti

Bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı.

Bordo-mavili ekibin şampiyonluğu tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu da merakla takip edilmeye başlandı.

FIRTINA'NIN KASASI DOLDU

Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp Şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak.

Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig'de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

UEFA RUS KULÜPLERİNİ MEN ETTİ

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA’dan müjdeli haber geldi! Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu…
UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine Trabzonspor'un da Avrupa'daki yolu belli olmaya başladı.

Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.

Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak olan bordo-mavili ekip, 1 Ağustos'ta çekilecek kura ile rakibini tanıyacak.

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Ligi ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna, Danimarka ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

Devler Ligi'nde 2. eleme turu kurası 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılması halinde iki yerine tek ön eleme oynayacak.

TRABZONSPOR, TÜRKİYE KUPASI'NI DA ALIRSA...

Şampiyon Trabzonspor, eğer kupayı da müzesine götürürse, ligi 3. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek.

4. ve 5. sıradaki takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kurası 1 Ağustos'ta, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu kurası ise 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Rusya-İsrail arasında Hitler krizi: “Affedilemez bir yalan” | RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi.
2 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum!
Trabzonsporlu Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları!
Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı!
Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Kılıçdaroğlu 'Nazi Mahkemesi' demişti! Bakan Bozdağ'dan tepki
Ayşenur Arslan'dan Diyanet'e hutbe tepkisi!
Toplu taşımada da maskelere veda! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 61 terörist etkisiz hale getirildi!
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Denizli’deki ‘elektrik kesintisi’ de yalan çıktı
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Vladimir Zelensky, Rus turistler nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecek
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Başkan Erdoğan Ukrayna açıklaması: Çözüm noktası Türkiye olacaktır
Bakan Soylu, bayram namazını İran sınırındaki Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı
Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi

Avrupa 'güneş' şampiyonu: Türkiye! Enerjide yenilenebilirin payı yüzde 54'e yükseldi

İstanbul’da çocuklara satırla saldırdılar: Sebebi pes dedirtti!

İstanbul’da çocuklara satırla saldırdılar: Sebebi pes dedirtti!

Adana'da inanılmaz olay: Katiller yanlış kişiyi öldürdü!

Adana'da inanılmaz olay: Katiller yanlış kişiyi öldürdü!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Çok yaşa Elif Bebek: Hiç tanımadığı bir kişi hayatını kurtardı!

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!

İzmir’de nişanlı çift evde ölü bulundu: Kan donduran iddia!