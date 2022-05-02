Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı! Son 3 hafta öncesi zirvede 4 futbolcu bulunuyor...
Son dakika haberleri.. Spor Toto Süper Lig'de 35 hafta geride kalırken gol krallığı yarışında büyük bir mücadele var. Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor. İşte nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...
Spor Toto Süper Lig'de 35 hafta geride kaldı. Golcülerin damga vurduğu sezonda gol krallığı yarışında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor.
Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor
İşte 35 haftası geride kalan Süper Lig'de nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...
21. Cherif Ndiaye (Göztepe) | 10 gol
20. Famara Diedhiou (Alanyaspor) | 10 gol
19. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol
18. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol
17. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol
16. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol
15. Mustapha Yatabare (Sivasspor) | 10 gol
14. Mame Thiam (Kayserispor) | 11 gol
13. Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol
12. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) 11 gol
11. Jackson Muleka (Kasımpaşa) | 12 gol
10. Haji Wright (Antalyaspor) 12 gol
9. Mario Balotelli (Adana Demirspor) 12 gol
8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 12 gol
7. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 14 gol
6. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol
5. Serdar Dursun (Fenerbahçe) 14 gol
4. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol
3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 15 gol
2. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 15 gol
1. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 15 gol
Ligde son 3 haftaya girilirken gol krallığı yarışı zirvesinde aynı gol sayısında tam 4 futbolcu bulunuyor
İşte 35 haftası geride kalan Süper Lig'de nefes kesen gol krallığı yarışında son durum...
21. Cherif Ndiaye (Göztepe) | 10 gol
20. Famara Diedhiou (Alanyaspor) | 10 gol
19. Britt Assombalonga (Adana Demirspor) | 10 gol
18. Sokol Cikalleshi (Konyaspor) | 10 gol
17. Mario Gavranovic (Kayserispor) | 10 gol
16. Stefano Okaka (Medipol Başakşehir) | 10 gol
15. Mustapha Yatabare (Sivasspor) | 10 gol
14. Mame Thiam (Kayserispor) | 11 gol
13. Mame Diouf (Hatayspor) | 11 gol
12. Anthony Nwakaeme (Trabzonspor) 11 gol
11. Jackson Muleka (Kasımpaşa) | 12 gol
10. Haji Wright (Antalyaspor) 12 gol
9. Mario Balotelli (Adana Demirspor) 12 gol
8. Alexandru Maxim (Gaziantep FK) | 12 gol
7. Aleksandar Pesic (Fatih Karagümrük) | 14 gol
6. Michy Batshuayi (Beşiktaş) | 14 gol
5. Serdar Dursun (Fenerbahçe) 14 gol
4. Ayoub El Kaabi (Hatayspor) | 15 gol
3. Umut Bozok (Kasımpaşa) | 15 gol
2. Joel Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) | 15 gol
1. Andreas Cornelius (Trabzonspor) | 15 gol