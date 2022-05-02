FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlama yapan taraftarların görüntüsünü FIFA paylaşarak, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı.



Bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-22 şampiyonluğuna ulaştı.



38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk şehirde büyük bir coşkuyla kutlandı. Meydanları dolduran taraftarlar, doyasıya eğlendi.



"38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca"



Bordo-mavililerin eğlencesi dünyada da gündem oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) da bu görüntüleri paylaştı.



Paylaşılan görüntülerin açıklamasında, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadeleri kullanıldı.



