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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlama yapan taraftarların görüntüsünü FIFA paylaşarak, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.05.2022 - 17:25 Güncelleme: 2.05.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı.

Bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-22 şampiyonluğuna ulaştı.

38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk şehirde büyük bir coşkuyla kutlandı. Meydanları dolduran taraftarlar, doyasıya eğlendi.

"38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca"

Bordo-mavililerin eğlencesi dünyada da gündem oldu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) da bu görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan görüntülerin açıklamasında, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadeleri kullanıldı.

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