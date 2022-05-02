Ali Koç - Jorge Jesus görüşmesine Ahmet Çakar'dan sert tepki!

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının sunucularından Ahmet Çakar, Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesine tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının sunucularından Ahmet Çakar, Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesine tepki gösterdi. Ahmet Kaçar programda, "Fenerbahçe kulüb başkanı bir antrenörün ayağına gitmez. Ya tarafsız bir ülkede bir kafede / lobide buluşulur menejerler konuşur ya da Jorge Jesus'un bileti alınır, özel uçağı yollanır İstanbul'a gelir kulüpte konuşulur.Koskoca Ali Koç, Jorge Jesus ayağına Portekiz'e gidiyor" ifadelerini kullandı.