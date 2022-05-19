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Valerien Ismael ilk transferine hazırlanıyor!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Ligde yoluna Valerien Ismael ile devam eden siyah-beyazlı ekip, kadrosunda büyük değişikliklere imza atacak. Fransız çalıştırıcının golcü isteğine göz yummayacak yönetim, Michy Batshuayi'nin performansını unutturacak bir golcüyle anlaşma sağlamak üzere. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 19.05.2022 - 11:49 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına kurulan kadro, siyah-beyazlı ekipte beklentilerin altında kalırken, 3 farklı teknik direktör takımla çalıştı.

Sezona Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş, Önder Karaveli ile devam etti. Son olarak ise Valerien Ismael göreve geldi.

Yeni hocasıyla birlikte gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta ilk hedef forvet mevkisi.

Bu sezon 14 gol atan Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon Belçikalı golcüyle devam etmeyecek.

Transfer dönemi için oldukça dikkatli çalışan Valerien Ismael ve yönetimi, Batshuayi'nin yerine gelecek golcü için listeyi yönetime verdi.

Öte yandan Ismael, transfer için şu açıklamaları yapmıştı:

"Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bulmak bizim için çok önemli olacak. Bu konuda çok hassas olacağız"

YENİ GOLCÜ GELİYOR

Bu sezon forvet mevkisinde büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, gelecek sezon bu sıkıntıları unutturacak bir golcü istiyor.

Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kara Kartal, ilk önceliğini gol yollarına verdi.

Bu doğrultuda, öne çıkan ilk isim Club Brugge'un golcüsü Bas Dost oldu.

Voetbal24.com'un haberine göre, Beşiktaş 32 yaşındaki tecrübeli golcünün transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Haberin devamında Bast Dost'un Michy Batshuayi'nin yerine düşünüldüğü belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun Club Brugge'den ayrılmak üzere olduğu ifade edildi.

Hollandalı futbolcunun ülkesinden Emmen ile Heerenven'in de tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Hollandalı futbolcu bu sezon Belçika ekibi Clubbe Brugge ile 35 maça çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in ilk transferi belli oldu! Michy Batshuayi’yi unutturacak golcü geliyor…
Bast Dost çıktığı 35 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi ve asist katkısı da sağlayamadı.
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