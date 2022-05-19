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U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Fenerbahçe U19 Takımını 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada en çok dikkat çeken isimler ise Hamza Akman ve Beknaz Almazbekov oldu.

Ekleme: 19.05.2022 - 13:01 Güncelleme: 19.05.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray U19 Takımı Kadıköy'de 19 Mayıs öncesi gerçekleştirilen U19 Ligi erteleme maçında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Sezonun ilk maçını Florya'da 4-1 kaybeden Galatasaray U19 Takımı rövanşa Atam İzindeyiz tişörtleriyle çıktı.

Arda Turan mücadeleyi Ergin Keleş'le birlikte tribünden takip etti. İlk maçta forma giyen Arda Güler de tribündeki yerini aldı.

U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

Emirhan Kayar perdeyi açtı
Maçta perdeyi 2005 doğumlu Emirhan Kayar açtı ve Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Sezona U17 takımıyla başlayan Emirhan Hakan Balta'nın gelişiyle U19'un yolunu tuttu.

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da bu kez sahneye Taha Aydınlı çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

Sarı-Kırmızılı oyuncular klasikleşen kayma sevincini Kadıköy'de yaşadı.

U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

Hamza Akman ve Beknaz mest etti
Karşılaşma boyunca Hamza Akman ve Beknaz Almazbekov performanslarıyla dikkat çeken ve golleri hazırlayan isimler oldu.

Hamza Akman ilk golde attığı çalımlarda büyük beğeni toplarken, maçın en dikkat çeken ismi olarak konuşuldu.

Hamza Akman, aynı zamanda Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu.

Sezona U17 takımında başlayan Beknaz da ikinci goldeki çalımıyla dikkat çekti. Maç boyunca taktik disiplinden kopmayan Kırgız oyuncu taraftarı heyecanlandıran isimlerin başındaydı.

U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

Hakan Balta, U19'da coştu
Beşiktaş alt yapısından Galatasaray'a kazandırılan ve profesyonel sözleşme imzalanan Emir Tintiş de maçın en iyilerinden biriydi. Genç sol bek bu sezon U19 takımının en iyi performans sergileyen oyuncularından.

Maçta Fenerbahçe şutlarına geçin vermeyen isimse kaleci Jankat Yılmaz oldu.

U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

Galatasaray'la bu sezon profesyonel sözleşme imzalayan genç isim Kadıköy'de kazanılan galibiyette büyük rol oynadı.

Yıllarca Galatasaray forması giyen ve U19 Takımı ile iyi bir dönem geçiren Hakan Balta ise performansıyla alkış aldı.

U19 derbisini Galatasaray kazandı! Yıldızları parlıyor!

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