Türk milli takımını seçmişti! Salih Özcan dünya devine transfer oluyor!

A Milli Futbol Takımı forması da giyen Salih Özcan'ın transferine dair çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Bundesliga'da Köln forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu'nun yeni adresi belli oldu.Sky Almanya'nın haberine göre Salih Özcan, Borussia Dortmund'la her konuda anlaşmaya vardı. Axel Witsel'in ayrılığının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Dortmund'un Salih'te karar kıldığı ve başarılı futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.Milli futbolcunun transferinin 10 milyon euro karşılığında tamamlandığı da haberde yer alan bir başka bilgi oldu.Köln'ün en başarılı isimlerinden olan Salih Özcan, takımının Avrupa kupaları mücadelesine büyük katkı sağlamıştı. 24 yaşındaki orta saha sezonu, 34 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkıyla tamamladı.Milli Takım tercihini kısa bir süre önce açıklayan ve Türkiye'yi seçen Salih Özcan, Konya'daki İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.