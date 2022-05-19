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Mert Hakan Yandaş'ın menajeri doğruladı! 'Transfer...'

Fenerbahçe'de adı Rus takımları ile anılan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 19.05.2022 - 17:16 Güncelleme: 19.05.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Rus takımları, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile ilgileniyor. DHA'nın haberine göre CSKA Moskova Yandaş için resmi girişimlere başladı.

Deneyimli oyuncunun menajeri Erkan Afacan, Milliyet gazetesine Mert Hakan Yandaş için yapılan transfer iddialarına yanıt verdi.

"Son günlerde Mert Hakan hakkında basında birçok transfer iddiası gündeme gelmeye başladı" diyen Afacan, "Evet Rusya'dan bir ilgi olduğu doğru ancak sadece Rusya'dan değil, İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var. Mert Hakan'ın 2 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Transfer için karar mercii Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimidir. Mert'in şu anki düşüncesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü Fenerbahçe'ye transfer olurken büyük özveride bulunan başkan Ali Koç'tu." ifadelerini kullandı.

2 GOL VE 9 ASİST ÜRETTİ

Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.
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