Liverpool'da Salah depremi! Yeni takımı belli oldu!

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılı yaz aylarında sona erecek olan Mohamed Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya devleri Salah'ın peşine düşerken, Liverpool Mısırlı hücum oyuncusunun olası boşluğunu Premier Lig'den dolduracak.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılı yaz aylarında sona erecek olan Mohamed Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya devleri Salah'ın peşine düşerken, Liverpool Mısırlı hücum oyuncusunun olası boşluğunu Premier Lig'den dolduracak. Merseyside ekibi, dev transfer için çalışmalara başlarken, yapacağı teklif belli oldu.



Liverpool'un hücumdaki en büyük gücü olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 2023 yaz aylarında bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Yeni sözleşmeye görüşmelerinde somut adım atılmazken, Liverpool Salah'ın yerine transfer çalışmalarına başladı.



Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Salah, "Sözleşme uzatmaktan emin olduğumu da olmadığımı da henüz söyleyemem ancak ne istediğimi daha önce defalarca söyledim. Şu anda kontratımın ayrıntılarına inemem, çünkü bu hassas bir durum. Söylenecek pek bir şey yok ama dürüst olmak gerekirse, insanların bilmediği pek çok şey olduğunu söyleyebilirim. Bencil olup durumum hakkında konuşamam." diye konuşmuştu.



LIVERPOOL O MAAŞI VETO ETTİ



Mısırlı futbolcunun Liverpool'dan haftalık 500 bin sterlin maaş istediği ancak İngiliz ekibinin bu parayı ödemeye yanaşmadığı öne sürülmüştü.



MBAPPE'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK



Mısırlı futbolcuyla PSG ve Juventus'un ilgilendiği ve transfer için adım atmak adına Salah'ın durumunun resmileşmesini bekledikleri iddia edildi. Kylian Mbappe'nin ayrılacak olması nedeniyle büyük bir boşluk yaşayacak olan PSG'nin Salah transferini bitirmeye yakın olduğu ve en kısa sürede bu transferi resmileştireceği öne sürüldü.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Liverpool ile Salah arasındaki sözleşme görüşmeleri dururken, Merseyside ekibi Mısırlı yıldızın olası boşluğunu doldurmak için çalışmalara ara vermeden başladı.



SAKA HAMLESİ!



İngiliz basını, Salah'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Liverpool'un satışa onay vereceğini yazdı. Liverpool, Salah'ın olası ayrılığında ayrılığında da ezeli rakiplerinden Arsenal'in genç kanat oyuncusu Bukayo Saka'yı transfer etmek istiyor.



KLOPP HAYRANI



Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememe ihtimali sonrası Saka'nın da takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtilirken, 20 yaşındaki İngiliz futbolcunun Jürgen Klopp'a hayran olduğu ve bu nedenle transfere çok sıcak baktığı ifade edildi.



TEKLİF 58 MİLYON STERLİN



Liverpool, Bukayo Saka için 58 milyon sterlinlik bir bütçe belirledi. İngiliz basını, 58 milyon sterlinlik teklifi Arsenal'in kabul edebileceğini iddia ederken, Saka'nın maaş konusunda zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.



Bukayo Saka bu sezon Arsenal ile 42 maça çıktı. Çıktığı 42 maçta 12 gol 6 asistlik bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki İngiliz futbolcunun Arsenal ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



LIVERPOOL FIRTINA GİBİ ESİYOR



Bu sezon üst düzey bir performans sergileyen Liverpool, Premier Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya taşırken, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.



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