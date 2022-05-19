İki yıldıza sürpriz talipler! Babel ve Feghouli Süper Lig'de kalıyor!

Bir yandan seçim hazırlığında olan Galatasaray, diğer yandan da transferde somut adımlar atmaya çalışıyor. Okan Kocuk'un takıma dönmek istememesi nedeniyle Muslera'ya alternatif bakan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Türkiye'den buldu. Galatasaray'da ayrıca, sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in Süper Lig'de kalma ihtimali belirdi.

Bir yandan seçim hazırlığında olan Galatasaray, diğer yandan da transferde somut adımlar atmaya çalışıyor. Okan Kocuk'un takıma dönmek istememesi nedeniyle Muslera'ya alternatif bakan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Türkiye'den buldu. Galatasaray'da ayrıca, sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in Süper Lig'de kalma ihtimali belirdi.



KALE İÇİN LIS SÜRPRİZİ



Okan Kocuk'un Giresunspor'da devam etmek istemesi üzerine yedek kaleci arayışına girecek olan Sarı-Kırmızılılar'ın Altay'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mateusz Lis'i beklettiği ifade edildi.



Tecrübeli eldivenin yakın çevresine, "Galatasaray'daki seçime göre hareket edeceğim" dediği ifade ediliyor.

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YUNUS AKGÜN'E AVRUPA'DAN TALİP



Sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve Galatasaray 'a dönmek için gün sayan Yunus Akgün'e şimdiden Avrupa'dan talip çıktığı iddiaları var. 8 gol, 8 asistle oynayan başarılı oyuncunun Fransa'dan Nice tarafından ciddi şekilde takip altında olduğu kaydedildi.



FEGHOULI SÜPER LİG'DE KALABİLİR!



Galatasaray'a veda eden Feghouli'ye Süper Lig 'den birçok teklif geldiği ifade edildi.



Bonservisi elinde olan yıldız oyuncunun haziranın ortasına kadar düşünmek için süre istediği kaydedildi.



HALİL DERVİŞOĞLU SEÇİMİ BEKLİYOR



1.5 yıldır kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen milli futbolcuyu Beşiktaş da istiyor. Transferde son derece kararlı olan siyah beyazlılar oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçip, kiralamak istediklerini resmen iletti.



Beşiktaş'ın bu çabasına karşın Dervişoğlu Transfer için kararını vermiş değil. Süper Lig'den başka teklifler de alan Halil, 11 Haziran'daki seçim sonrası yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek.



ONANA İÇİN RAKİP MİLAN



Galatasaray'da başkan adayı olmayacağını açıklayan Burak Elmas görev süresi bitene kadar herhangi bir transfer çalışması yapılmayacağı açıklamasında bulunsa da dış basından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Galatasaray, Ligue 1 takımı G.Bordeaux'nun orta sahası Jean Onana ile ilgileniyor. Haberde yer alan bilgiye göre orta saha oyuncusuyla Serie A ekibi AC Milan'da görüşmelerini sürdürüyor.



Galatasaray'ın Kamerunlu oyuncu için 4 milyon Euro ödemeye hazır olduğu haberde yer alan bir diğer bilgi olarak belirtiliyor.



HAJI WRIGHT'A İLGİ VAR



Galatasaray'ın Nuri Şahin yönetiminde büyük bir yükseliş yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'un hücum oyuncusu Haji Wright ile ilgilendiği belirtildi.



BABEL'E KASIMPAŞA KANCASI!



Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve kazandığı ücret nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalan Hollandalı yıldız Ryan Babel'e de takımdan ayrılıyor. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna Süper Lig'den talipler çıktı.



Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olan Babel'e Kasımpaşa'dan teklif geldi. Hollandalı yıldız Avrupa'dan beklediği önerilerin gelmediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.



ERTUĞRUL TAŞKIRAN TAKİP EDİLİYOR



Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasına giren Ertuğrul Taşkıran, Galatasaray'ın radarına da girdi.



Menajer Erkut Söğüt bu konuda, "Ertuğrul'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Gelecek teklifleri elbette ki Kasımpaşa değerlendirir. Transferde kulüp kararını verip, söz bize geldiğinde, oyuncunun daha çok süre alabileceği seçeneklere bakarız. Galatasaray, Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu." ifadelerini kullandı.