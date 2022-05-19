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Gururumuzsun! Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenen Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

Ekleme: 19.05.2022 - 10:02 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.

Gururumuzsun! Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Finale yükseldi
Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı.

Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu.

Gururumuzsun! Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Final 20 Mayıs'ta
Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.

Gururumuzsun! Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli de finalde
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yarı finalinde Janjaem Suwannapheng'ı mağlup ederek finale yükseldi.

Gururumuzsun! Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi!
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