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Eintracht Frankfurt - Rangers

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Rangers takımları, Sevilla’daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ekleme: 19.05.2022 - 00:46 Güncelleme: 19.05.2022 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sevilla'daki maçta Eintracht Frankfurt ile Rangers, 90 dakikalık normal sürede 1-1 berabere kaldı.

İLK 11'LER

Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent.
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