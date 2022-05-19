Eintracht Frankfurt - Rangers
UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Rangers takımları, Sevilla’daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Sevilla'daki maçta Eintracht Frankfurt ile Rangers, 90 dakikalık normal sürede 1-1 berabere kaldı.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent.
İLK 11'LER
Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre.
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent.