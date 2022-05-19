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Dursun Özbek 5 milyar liralık projeye hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor.

Dursun Özbek 5 milyar liralık projeye hazırlanıyor!
Ekleme: 19.05.2022 - 10:22 Güncelleme: 19.05.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın ardından kritik bir seçim sürecinden geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüpte adaylığını koyan, eski başkanlardan Dursun Özbek, 11 Haziran'daki seçime Eşref Hamamcıoğlu karşısında favori olarak görülüyor.

Güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için çalışmalara başlayan Özbek'in yol haritası şöyle:

SPORTİF DİREKTÖR SENSIBILE GÖREVINE DEVAM EDECEK

1- Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e iki seçim kaybeden Dursun Özbek'in tekrar başkanlık hayali hiç bitmedi. Daha önceki başkanlığı döneminde startı verilen projeler bir türlü hayata geçmedi ve Özbek, dışarıdan da olsa kulübün mali durumunu takip etmeye, raporlar hazırlamaya devam etti. Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Florya projelerini hayata geçirmeyi hedefleyen Özbek, 5 milyar TL'lik kaynak yaratıp, sarı-kırmızılı kulübü mali açıdan düze çıkarmayı amaçlıyor.

2 - 'Galatasaray'ı kurtarmalıyız' diyen Dursun Özbek'in çağrısına, Eşref Hamamcıoğlu ile yollarını ayıran Cemal Özgörkey olumlu karşılık verdi.

3- Camiada herkesin sevdiği ve potansiyel başkan olarak görülen Erden Timur da 11 Haziran'daki seçimde sadece Dursun Özbek'in çatısı altında aktif rol alacağını söyledi.

4- Özgörkey ve Timur'dan sonraki hamle Metin Öztürk oldu. Öztürk, kendisine yapılan birleşme önerisini kabul etti ve kendi ekibinden Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ile İsmail Sarıkaya'yı bu yeni oluşuma dahil etti.

5- GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da Özbek'in listesinde yer alması bekleniyor.

6- Mevcut sportif direktör Sensibile'nin Özbek başkan seçilirse devam etme ihtimali bulunuyor. Onun transfer raporu dikkate alınacak.

7- Fatih Terim isminin Sportif A.Ş.'de düşünülmesi söz konusu.
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