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Ayşe Çağırır dünya şampiyonu!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 48 kilo finalinde Kazak Alua Balkibekova'yu yenen Ayşe Çağırır altın madalya kazandı.

Ekleme: 19.05.2022 - 18:20 Güncelleme: 19.05.2022 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Premier Lig'e Fulham ve Bournemouth'un ardından yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta Nottingham Forest ve Sheffield United karşılaştı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Nottingham Forest, ikinci maçta sahasında rakibine aynı skorla mağlup oldu ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında rakibini yenen Nottingham Forest, Huddersfield Town'un ardından Wembley biletini aldı.

Play-off finaline yükselen Nottingham Forest'ta taraftarlar, galibiyetin ardından sahaya girerken Robert Biggs isimli taraftar, Sheffield United'ın tecrübeli oyuncusu Billy Sharp'a saldırdı.

Olayın ardından soruşturma başlatılırken Kraliyet Savcılık Servisi'nden (CPS) yapılan açıklamada, "Bu, profesyonel bir futbolcuya yapılan son derece ciddi ve bilinçsiz bir saldırıydı. Saldırıyı yapan Robert Biggs, eylemlerinin bir sonucu olarak takımının Premier Lig'e yükselmesi halinde bu coşkuyu yaşayamayacak. Öte yandan Biggs, 24 hafta hapis cezası aldı ve maçlara 10 yıl boyunca giremyecek." ifadeleri yer aldı.

Play-off finali ne zaman?
Premier Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final maçı 29 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Nottignham Forest ve Huddersfield arasındaki mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
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