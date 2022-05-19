Anadolu Efes finalde! Olimpiakos 74-77 Anadolu Efes.
THY Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 77-74 galip ayrıldı ve finale yükseldi..
THY Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 77-74 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
Olimpiakos 21-18 Anadolu Efes (1.Periyot sonucu)
Olimpiakos 43-42 Anadolu Efes (2.Periyot sonucu)
Olimpiakos 63-66 Anadolu Efes (3. periyot sonucu).
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
Olimpiakos 21-18 Anadolu Efes (1.Periyot sonucu)
Olimpiakos 43-42 Anadolu Efes (2.Periyot sonucu)
Olimpiakos 63-66 Anadolu Efes (3. periyot sonucu).