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Anadolu Efes finalde! Olimpiakos 74-77 Anadolu Efes.

THY Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 77-74 galip ayrıldı ve finale yükseldi..

Ekleme: 19.05.2022 - 20:55 Güncelleme: 19.05.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
THY Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Lacivertli beyazlı ekibimiz parkeden 77-74 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

Olimpiakos 21-18 Anadolu Efes (1.Periyot sonucu)

Olimpiakos 43-42 Anadolu Efes (2.Periyot sonucu)

Olimpiakos 63-66 Anadolu Efes (3. periyot sonucu).
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