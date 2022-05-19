Abdullah Avcı'dan transfer kararı! B planı hazır!

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Trabzonspor'da gelecek sezon planları yapılmaya başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer listesini yönetime sunarken gözler Nwakaeme'nin kararına çevrildi. Nwakaeme’nin ayrılığı ihtimaline karşı B planında Christian Tello'yu tutuyor.

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Trabzonspor'da gelecek sezon planları yapılmaya başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer listesini yönetime sunarken gözler Nwakaeme'nin kararına çevrildi.



Karadeniz Fırtınası, savunmanın soluna, sağına, göbeğine transfer yapacak. Ayrıca kaliteli bir 6 numara ve santrfor arayışları da var. Trabzonspor transferlere odaklanırken takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin gideceği henüz netlik kazanmadı.



Trabzonspor'da taraftarların gözü kulağı Anthony Nwakaeme'de… Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda başrol oyunculardan olan Nijeryalı yıldızın vereceği karar merak ediliyor. Yönetim son görüşmede yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş+500 bin Euro imza parası teklif etti.



Karadeniz Fırtınası'nda Yönetim teklifi sonrasında beklemeye geçti. Nwakaeme'nin vereceği karara göre hareket edilecek. 33 yaşındaki oyuncu yeni sözleşme şartlarını kabul ederse yönetim sol kanat için transfer arayışlarını rafa kaldıracak. Ancak şartları kabul etmediği ve masadan kalktığı durumda ise B planı devreye sokulacak.



Trabzonspor, Nwakaeme'nin ayrılığı ihtimaline karşı önlemini aldı. Fırtına daha önce de görüşmelerde bulunduğu Christian Tello'nun transferinde önemli mesafe katetti. Bordo-Mavililer, Nwakaeme'den olumsuz bir haber gelmesi durumunda İspanyol yıldız ile temasa geçip transferi bitirecek. Nwakaeme'nin birkaç gün içinde yönetime yeni sözleşme ile ilgili kesin dönüş yapması bekleniyor.





