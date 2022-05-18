Türkiye'ye FIBA 2023 müjdesi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde...



FIBA 1 Mart 2022'de alınan kararlara ek olarak önümüzdeki aylarda düzenlenecek turnuvalarla ilgili olarak Rusya Basketbol Federasyonu ve Belarus Basketbol Federasyonu ile ilgili şu kararları aldı.



Bir sonraki açıklamaya kadar Rusya ve Belarus'ta FIBA organizasyonu düzenlenmeyecek.



Rusya ve Belarus aşağıdaki organizasyonlardan çekilecek:



FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde her iki ülke de mücadele edemeyecek. Oynanmış tüm maçların sonuçları iptal edilecek ve gruptaki takımlar oynadıkları 4 maç ile üst tura yükselecek. Takımları bu iki grupta (H ve G; A ve B) eşit olarak sınıflandırmak için, A ve G gruplarının son sıradaki takımlarına karşı oynanan ilk tur maçları dikkate alınmayacak. Yeni oluşacak L ve I grupları ise bu sıralamalara göre oluşturulacak. Alınan bu karara göre A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci turda I Grubu'nda mücadele edecek.



Ayrıca Rusya, FIBA 2022 U17 Kızlar Dünya Kupası ve FIBA 2022 Kadınlar Dünya Kupası'ndan ihraç edildi.



Bununla birlikte Rusya ve Belarus, FIBA 3x3 Dünya Kupası, FIBA 3x3 U23 Uluslar Ligi, FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri, FIBA 3x3 U17 Avrupa Kupası Elemeleri ve FIBA 3x3 U18 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.