  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'ye FIBA 2023 müjdesi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

Türkiye'ye FIBA 2023 müjdesi!
Ekleme: 18.05.2022 - 17:39 Güncelleme: 18.05.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Belarus'un men edilmesi sonrası Türkiye, doğrudan ikinci tura yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde...

FIBA 1 Mart 2022'de alınan kararlara ek olarak önümüzdeki aylarda düzenlenecek turnuvalarla ilgili olarak Rusya Basketbol Federasyonu ve Belarus Basketbol Federasyonu ile ilgili şu kararları aldı.

Bir sonraki açıklamaya kadar Rusya ve Belarus'ta FIBA organizasyonu düzenlenmeyecek.

Rusya ve Belarus aşağıdaki organizasyonlardan çekilecek:

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde her iki ülke de mücadele edemeyecek. Oynanmış tüm maçların sonuçları iptal edilecek ve gruptaki takımlar oynadıkları 4 maç ile üst tura yükselecek. Takımları bu iki grupta (H ve G; A ve B) eşit olarak sınıflandırmak için, A ve G gruplarının son sıradaki takımlarına karşı oynanan ilk tur maçları dikkate alınmayacak. Yeni oluşacak L ve I grupları ise bu sıralamalara göre oluşturulacak. Alınan bu karara göre A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci turda I Grubu'nda mücadele edecek.

Ayrıca Rusya, FIBA 2022 U17 Kızlar Dünya Kupası ve FIBA 2022 Kadınlar Dünya Kupası'ndan ihraç edildi.

Bununla birlikte Rusya ve Belarus, FIBA 3x3 Dünya Kupası, FIBA 3x3 U23 Uluslar Ligi, FIBA 3x3 Avrupa Kupası Elemeleri, FIBA 3x3 U17 Avrupa Kupası Elemeleri ve FIBA 3x3 U18 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: 'Ben buranın Allah'ıyım...'
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!