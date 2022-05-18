Senagelli yıldız Sadio Mane Liverpool'dan ayrılıyor!

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, dünya devlerinin radarına girdi.

Sadio Mane'yi Jürgen Klopp'un Almanya'daki ezeli rakibi Bayern Münih kapıyor. Liverpool'da Mohamed Salah'a kendisinden daha çok değer verildiğini düşünen Senegalli süper yıldız takımdan ayrılma kararı aldı. Mane için ilk adıma geçen takım ise Bavyera ekibi oldu.



SADIO MANE, JURGEN KLOPP'UN GÖZBEBEĞİYDİ



Aksam.com.tr'nin Bild Gazetesi'nden aktardığı haberine göre, Bayern Münih Sadio Mane'nin menajeri ile görüşmelere başladı. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, Alman temsilcisinin bu kararı Robert Lewandowski ve Serge Gnabry'nin yeni sözleşme taleplerini reddedilmesine karşı aldığı ifade edildi. Jürgen Klopp'un ise bu görüşmeye nasıl tepki vereceği merakla beklenmekte.



SADIO MANE, MOHAMMED SALAH'A OLAN İLGİDEN RAHATSIZ



Sadio Mane'nin sözleşmesinin bitmesine daha 1 sene varken böyle bir kararı almasına etmen olarak, Mohamed Salah'a kendisinden daha fazla değer verildiğini düşünmesi gösteriliyor.



Mısırlı futbolcu için kesenin ağzını açan ve yeni sözleşme için yıllık ücretinde rekor bir zam yapmaya hazırlanan Liverpool yönetiminin, Sadio Mane'ye benzer bir teklifle gelmemesi oyuncunun kalbini kırdı.



SADIO MANE'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



Sadio Mane bu sezon Liverpool ile 49 maça çıktı. Çıktığı 49 maçta 22 gol 5 asist kaydeden Senegalli yıldız takımının vazgeçilmezlerinden olmaya devam etti. 30 yaşındaki Liverpool'daki başarısının yanında bir de ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı.



