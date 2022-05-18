Messi mi Ronaldo mu? Rekorun kimde olduğu belli oldu!

Her yıl açıklanan verilere göre sosyal medya platformu Instagram'da en çok takip edilen ünlüler listesi beli oldu. Peki Instagram'da en fazla takipçisi olan ünlüler kimler? Türkiye'de en çok takipçisi olan ünlü isim kim?

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medya uygulaması Instagram'da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram'ın 504 milyon kişiyle takip edildiği ortaya çıktı.En çok merak edilen liste de belli oldu.Dünya sıralamasında en çok takipçisi olan ünlüler listesi açıklandı.Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 440 milyon takipçiyle ikinci sıraya yerleşti.Ronaldo'dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı:Kylie Jenner (336 milyon)Lionel Messi (326 milyon)Selena Gomez (318 milyon)therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (315 milyon)Ariana Grande (309 milyon)Beyonce ise (255 milyon) ile listeye girdi.Ülkemizde en çok takipçisi bulunan kişi ise 45,3 milyon ile Nusret olarak kayıtlara geçti.