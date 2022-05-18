  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mario Balotelli'ye İtalya'dan talip var!

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, bu sezonki performansıyla yeniden büyük liglerdeki takımların ilgisini çekmeye başladı. Başarılı golcüye Serie A takımı Spezia talip oldu.

Ekleme: 18.05.2022 - 16:50 Güncelleme: 18.05.2022 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Mario Balotelli'ye, İtalya'dan talip çıktı.

Serie A ekiplerinden Spezia'nın, Mario Balotelli'yi 5 milyon euro bedelle transfer edeceği öne sürüldü.

5 milyon euro
İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Spezia, Mario Balotelli'yi istiyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, yıldız golcünün ısrarla transfer edilmesini istiyor ve Balotelli'de İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Haberde, Spezia'nın, Mario Balotelli transferini 5 milyon euro bedelle gerçekleştireceği belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse Adana Demirspor'un şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı olacak.

Öte yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin değerinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı.
Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’ya ilk veto
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında şoke eden ifade: 'Ben buranın Allah'ıyım...'
Afrin'de canlı bombalar yakalandı!
Fransız basını duyurdu! Lafarge hakkında soruşturma açıldı!
81 ile 'çok' gizli genelge! Metamfetamin ile ilgili korkutan rakamlar...
Bakan Soylu duyurdu! 'Bir baron daha içeride'
Alman medyasından Başkan Erdoğan analizi! Avrupa'nın boyun eğdiremediği lider!
Bakan Kurum'dan Salda Gölü hakkında açıklama!
PKK elebaşından hezimet itirafı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi: Büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme yap da görelim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Rusya'dan Fransa'ya misilleme geldi...
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Gıda savaşı büyüyor! 50 ülke yasak kararı aldı
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

53 yıl sonra bir ilk! UFO toplantısı canlı yayınlanacak

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Çoban keçisini araken öyle bir şey buldu ki! Herkes oraya akın etti...

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Kira zammına 'üst sınır' önerisi gündemde

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi!