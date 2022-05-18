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Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu hazır!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmaları ile birlikte seçim sürecinin devam ettiği Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ekleme: 18.05.2022 - 10:19 Güncelleme: 18.05.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmaları ile birlikte seçim sürecinin devam ettiği Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılılarda yeni başkan ile birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Domenec Torrent bomba bir karara imza attı.

"3 yıl daha G.Saray'da kalmak istiyorum" diyerek şaşkınlık yaratan Katalan çalıştırıcı 2022-23 sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Avusturya'da kamp için planlamasını yapan Torrent, yeni sezon ve ilk kadrosunu da belirledi. İşte tüm detaylar ve Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu...

3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından "Yeni başkan bizimle konuşmak zorunda, kontratımız devam ediyor. 3 sene kalmak gibi bir isteğimiz var'' diyen Domenec Torrent, kafaları karıştırdı.

Tazminatını almadan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan Torrent, raporunu da hazırlamaya başladı.

4 Temmuz'da Avusturya'daki kamp yerine onay veren İspanyol hoca, kulübün mali durumunu düşünerek fazla transfer istemiyor.

İlk 11 düzeyinde 6 numara ve forvet adaylarını ekibiyle birlikte belirleyen Torrent, listesini sportif direktör Sensibile ile paylaştı.

Yeni sezonda uygulanacak +4 yerli kuralını dikkate alan Torrent, kiralıktan dönecek Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü as oyuncular olarak görüyor.

İSTANBUL'DA SEÇİMİ BEKLEYECEK

Cuma günkü Antalyaspor maçıyla sezonu tamamlayacak Galatasaray'da İspanyol hoca ülkesine dönmeyecek ve İstanbul'da kalıp 11 Haziran'daki seçimi bekleyecek.

Ancak mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, Torrent'le devam etmeyi kesinlikle düşünmüyor ve sıkı bir tazminat pazarlığı sarı-kırmızılı camiayı bekliyor.

Torrent ve 5 yardımcısının toplam maliyeti 2 milyon 160 bin Euro.

BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN: KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLUYOR

Torrent gitse de kalsa da Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Okan Kocuk geri dönecek. İspanyol hocanın basın toplantısı komik açıklamalarla doluydu. İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de çalıştığını vurguladı.

Ama bu ülkelerde Guardiola'nın analizcisiydi ve asla baş aktör olamadı. Türk medyasını kendisini tanımamakla suçladı. İspanya'da evinde otururken bir İspanyol kulübünün bile teklif yapmamasını açıklayamadı. Demek ki orada da göreve getirilecek hoca olarak tanınmıyordu.

Torrent bir farklılık yaratamadı, Galatasaray'ı bir noktaya getiremedi, oyuncularla iletişim sağlayamadı. Hangi başkan adayı gelirse gelsin Torrent'le çalışmayacak. Çünkü adaylar yeni sezon için kafalarındaki hocayı belirledi. Torrent kendi kendine gelin güvey oluyor.

İSYAN

Adana Demir maçında kadroya alınmayan Arda Turan, son kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkıp veda etme şansına sahip olamadı. Kaptan Arda, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrasında "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi" sözleri ile tepkisini gösterdi.

'ALAKAMIZ YOK'

Öte yandan başkan Burak Elmas kararın kendileri ile alakasının olmadığını söyledi. Elmas, "Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın taraftara sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu" dedi.
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